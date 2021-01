Filipe Albuquerque vence as 24 Horas de Daytona

JN Hoje às 20:48 Facebook

O piloto português (Acura) venceu, este domingo, as 24 Horas de Daytona, primeira prova do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), na estreia pela equipa Wayne Taylor Racing.

Foi começar 2021 em grande. Filipe Albuquerque partiu do quinto lugar da grelha e terminou no lugar mais alto do pódio nas 24 horas de Daytona, a primeira prova do Campeonato norte-americano de Resistência (IMSA) e uma das mais emblemáticas dos EUA.

O piloto de Coimbra de 35 anos, campeão do Mundo e da Europa de resistência em 2020, brilhou na primeira corrida pela nova equipa Wayne Taylor Racing ao volante do Accura e partilhou a condução com Ricky Taylor, Helio Castroneves e Alexander Rossi.

Albuquerque deu início à prova emocionante e foi o responsável por levar o Acura número 10 até à meta, batendo o japonês Kamui Kobayashi (Cadillac) por 4,704 segundos, e o britânico Harry Tincknell (Mazda) por 6,562. Esta foi a segunda vitória à geral do português, depois do triunfo de 2018 com João Barbosa, que este domingo foi segundo classificado ao volante do Ligier JS P320 Nissan da equipa Sean Creech Motorsport na categoria LMP3.

No final, Filipe Albuquerque festejou o triunfo com a bandeira portuguesa. "É inacreditável! Estou sem palavras", reagiu o piloto. "Provavelmente a corrida mais difícil da minha vida. Andámos todos no limite durante muito tempo para tentar compensar o andamento dos outros, sempre a olhar para os espelhos... uff! Mas esta é nossa. Lindo!", escreveu ainda nas redes sociais.