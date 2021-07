Filipe Albuquerque vence classe LMP2 da prova do Mundial de Resistência de Monza

JN/Agências Hoje às 20:32 Facebook

A equipa United Autosports, do português Filipe Albuquerque (Oreca), venceu este domingo a classe LMP2 da segunda prova do Mundial de Resistência disputada em Monza, em Itália, com a duração de seis horas.

Albuquerque, que partiu do segundo lugar da grelha de partida, aproveitou um erro dos adversários numa paragem nas boxes para saltar para o comando de forma decisiva, passando a equipa WRT constituída pelo holandês Robin Frijns, o austríaco Ferdinand Habsburg e o francês Charles Milesi (Oreca).

"Lindo. Grande corrida, mais uma vitória, segunda consecutiva no WEC. Tínhamos um carro espetacular. O safety car veio baralhar um pouco as coisas. Com sorte, eles fizeram um pequeno erro, o que nos deu vantagem. Mas, depois, quase demos um minuto ao segundo, o que demonstra bem a nossa superioridade. Foi incrível, a equipa toda está de parabéns", exultou o piloto de Coimbra.

Albuquerque, que faz equipa com o britânico Phil Hanson e o suíço Fabio Scherer, ficou na terceira posição da geral, a quatro voltas dos vencedores, o britânico Mike Conway, o japonês Kamui Kobayashi e o argentino José Maria Lopez (Toyota).

O outro português em prova, António Félix da Costa, teve problemas e ficou apenas em 34.º, com apenas 127 voltas concluídas.