Filipe Albuquerque vence prova do Mundial de resistência

O piloto de Coimbra, juntamente com Paul di Resta e Phill Hanson, venceu as 6 Horas Lone Star Le Mans, disputadas no Circuito das Américas, no Texas, e saltou para a liderança do campeonato em LMP2. António Félix da Costa fechou o pódio na mesma categoria.

Depois de um início de prova quase perfeito, com o Oreca da United Autosports a saltar de imediato para a liderança após o arranque, problemas nos pneus ditaram um atraso significativo, nada que impedisse Albuquerque, Di Resta e Hanson de assinarem uma recuperação extraordinária, que só terminou no lugar mais alto do pódio.

Em segundo lugar ficou a Jacki Chan Racing e, com estes resultados, a equipa de Filipe Albuquerque saltou para a liderança do Campeonato do Mundo de Resistência.

Em excelente plano esteve também António Félix da Costa. O piloto de Cascais, que tem dado cartas no Mundial de Fórmula E, adaptou-se sem qualquer problema aos protótipos e, juntamente com Anthony Davidson e Ricardo González, garantiu um brilhante terceiro lugar na corrida disputada nos Estados Unidos.