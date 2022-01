Filipe Cândido pode deixar comando da Belenenses SAD

Hoje às 15:07 Facebook

Motivos pessoais estão na base da decisão do treinador. Rui Pedro Soares, líder da SAD, está a analisar a situação.

Filipe Cândido pode estar de saída da Belenenses SAD. O técnico terá invocado razões de índole pessoal para pedir a demissão do cargo, ficando a decisão nas mãos de Rui Pedro Soares, o líder da SAD.

A situação surge após o triunfo importante de ontem frente ao Arouca (2-1), que permitiu aos azuis, que se mantêm no último lugar da Liga, encurtarem distâncias para a zona de salvação.

Contratado em outubro à U. Leiria, da Liga 3, Filipe Cândido soma três vitórias nas dez partidas em que comandou a Belenenses SAD, um período muito marcado pelos impactos da covid-19 no plantel, que teve no encontro com o Benfica, em que foi a jogo com apenas nove atletas, o episódio mais rocambolesco.

O trabalho desenvolvido pelo técnico vinha agradando à estrutura diretiva da Belenenses SAD, que irá agora refletir sobre os motivos que levaram ao pedido de demissão.