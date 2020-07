Filipe Celikkaya é o novo treinador do Sporting B

JN/Agências Hoje às 00:14 Facebook

O Sporting anunciou esta quarta-feira que Filipe Celikkaya vai assumir o comando técnico da equipa B, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.

Filipe Celikkaya, de 35 anos, vai conduzir a equipa B dos leões, que regressa esta época à atividade, depois de passagens pelo Chaves (2017/2018), Vitória de Guimarães (2018/2019) e Shakhtar Donetsk (2019/2020), sempre como adjunto de Luís Castro. Antes, Filipe Celikkaya pertenceu à equipa técnica dos sub-19 do Sporting entre 2015 e 2017.

"Estou muito feliz por estar de volta. Era algo que eu ambicionava. Surgiu esta oportunidade e tentei resolver a minha situação profissional no meu clube anterior. É um regresso a casa e o regresso de uma equipa B que estava extinta. A emoção é grande, assim como a felicidade por encontrar pessoas com as quais privei durante algum tempo na Academia Sporting. Estou desejoso de voltar a trabalhar", disse ao site oficial do clube.

O técnico referiu que pretende "potenciar jogadores para a equipa principal", explicando que esse é um desafio que "não é fácil e demora tempo".

"No entanto, tendo em conta o panorama atual do clube, é algo que motiva, porque há uma luz que é o investimento feito na Academia Sporting e na formação. Estou feliz por poder contribuir para esse objetivo e agora queremos começar o trabalho, porque há muitos jovens jogadores desejosos de, um dia, poderem representar a equipa principal do Sporting", frisou.

Filipe Celikkaya defendeu ainda uma articulação entre todos os escalões do clube. "Esse trabalho é muito bem feito porque se não fosse os jogadores não estavam a aparecer na equipa principal. Há resultados de toda a estrutura que trabalha na Academia Sporting diariamente. Essa coordenação é feita de uma forma natural com o Rúben Amorim e com todos os outros treinadores que pertencem aos quadros da Academia", concluiu.