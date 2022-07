Filipe Ferreira quer ajudar Boavista a "fazer melhor do que na época passada"

JN/Agências Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista explanará "jogo a jogo" a próxima edição da Liga, tentando melhorar o 12.º lugar alcançado em 2021/2022, indicou o defesa Filipe Ferreira, reiterando um discurso generalizado pelos axadrezados na pré-época.

"Temos sempre o objetivo de entrar em todos os encontros para ganhar. Agora, estamos focados em trabalhar bem na pré-temporada para entrarmos no campeonato da melhor forma possível. Depois, logo se vê. Como é óbvio, vamos tentar fazer melhor do que na época passada", reconheceu o esquerdino aos jornalistas, à margem de um treino aberto à comunicação social, decorrido no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto.

Depois de ter contabilizado 27 partidas e duas assistências na temporada de estreia pelo Boavista, Filipe Ferreira tem vivido semanas de preparação "bastante exigentes" para 2022/2023, procurando "estar bem fisicamente para corresponder bem quando for preciso".

O defesa, de 31 anos, manifestou vontade em "fazer o seu trabalho e ser útil" para Petit, admitindo que os reforços César, Robson Reis, Vincent Sasso, Masaki Watai, Salvador Agra, Bruno Lourenço e Róbert Bozeník "foram bem recebidos e certamente ajudarão".

Filipe Ferreira foi um dos 32 jogadores que participaram na sessão vespertina do Boavista, na qual Miguel Reisinho e Martim Tavares treinaram à parte, devido a problemas físicos, ao passo que Ricardo Mangas realizou trabalho de ginásio, perante a ausência de Nathan.

O Boavista vai defrontar o Leixões, da Liga 2, no sábado (10:30 horas), no Estádio do Bessa, em mais um jogo de preparação.