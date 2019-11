Filipe Martins deixa o comando técnico do Feirense

Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador não resistiu aos meus resultados e deixou o cargo após a derrota na receção ao Varzim.

Filipe Martins já não é treinador do Feirense, equipa apontada à subida de divisão na LigaPro, mas que, ao fim de dez jornadas ocupa o 12.º lugar na classificação, já a 12 pontos dos lugares que garantem a promoção.

"O Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Filipe Martins para a rescisão de contrato. O CD Feirense - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais a Filipe Martins bem como a todos os elementos da equipa técnica que com ele trabalharam no nosso clube", lê-se na nota do clube da Feira.

Em nove jogos disputados, o Feirense só venceu dois e sofreu três derrotas, para além de quatro empates.

Filipe Martins chegou ao clube na reta final da época passada, sem ter conseguido evitar a despromoção à LigaPro.