Filipe Martins, do Casa Pia, é o treinador do mês

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, foi considerado o técnico do mês em setembro, superando a concorrência de Roger Schmidt e de Petit.

Com 34, 92% dos votos, os bons resultados garantidos em setembro (duas vitórias e um empate no campeonato, só com uma derrota na altura) conduziram-no a uma avaliação bastante positiva dos técnicos participantes na prova.

O técnico português, de 44 anos, levou a melhor sobre Roger Schmidt (Benfica) e Petit (Boavista), que contabilizaram 31,75% e 13,49% dos votos, respetivamente.

Neste momento, o Casa Pia, que subiu nesta temporada à Liga, ocupa o quarto lugar na tabela.