Filipe Martins: "Não é esta derrota que nos vem abalar minimamente"

Apesar da derrota (3-0) diante do Benfica no Estádio da Luz, o treinador do Casa Pia, Filipe Martins, deixou elogios à exibição da equipa, destacando que teve personalidade.

"Há dois jogos dentro do próprio. Há o jogo até ao golo do Benfica, em que fomos muito rigorosos. De cada vez que nos estendíamos no relvado, os jogadores do Benfica conseguiram desequilibrar. Pagámos muito caro nas transições. Este na segunda parte sai de um lançamento na lateral a nosso favor, por exemplo. É um resultado inteiramente justo. Tentámos ser nos próprios mas pela frente tivemos uma equipa com poderio. A partir do momento que sofremos o golo, tivemos de nos expor mais e ficou difícil", começou por dizer Filipe Martins, destacando a boa época que a equipa recém promovida à Liga está a fazer.

"Ninguém pode esconder que estamos a fazer uma grande época. A base veio da II Liga, com a introdução aos poucos de outros jogadores. O nosso caminho está a ser bem feito, não é esta derrota que nos vem abalar minimamente. Estaria muito chateado se tivesse perdido aqui 3-0 mas não tivéssemos mostrado personalidade. Tivemos a capacidade de não nos desorganizarmos como equipa e fazer um jogo competente até ao final", concluiu.

O Benfica venceu (3-0), este sábado, o Casa Pia em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. João Mário, com um bis, e Bah marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube encarnado, com mais um jogo disputado, reforçou a liderança do campeonato, tendo agora 53 pontos, mais 11 do que o F. C. Porto, que recebe o Vizela no domingo. Já o Casa Pia registou a terceira derrota nos últimos quatro encontros, mantendo-se no quinto lugar, com 30.