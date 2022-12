Filipe Martins sente Casa Pia "muito motivado" para o regresso da Liga

JN/Agências Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador Filipe Martins disse que sente o Casa Pia "muito motivado para o regresso" da Liga, após uma paragem de um mês e meio que "teve mais coisas positivas do que negativas".

"Sinto a equipa muito motivada para o regresso do campeonato, que é o nosso maior objetivo. Esta paragem teve coisas positivas e negativas. Fazendo um balanço geral, há mais coisas positivas do que negativas, principalmente o estágio no Algarve, que deu para limpar a cabeça, repensar ideias, readquirir rotinas e recuperar jogadores. Nesse sentido, acho que foi bastante positivo. Agora, foco total no campeonato", sublinhou Filipe Martins.

Em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Portimonense, da 14.ª jornada do campeonato, o técnico frisou que espera um jogo "muito competitivo", diante de uma "excelente equipa", realçando que o vencedor irá ser "decidido nos pormenores".

PUB

Após uma primeira parte da temporada muito positiva, ocupando o quinto posto, com 23 pontos, o Casa Pia não vai "alterar em nada as dinâmicas do clube e a organização", com Filipe Martins a salientar que o objetivo falado diariamente é só "o jogo seguinte".

Com o mercado de janeiro prestes a chegar, o Casa Pia reúne esforços para um reforço que colmate a lesão prolongada do extremo brasileiro Léo Natel. Essa é a única contratação expectável para esse período, "a não ser que haja qualquer elemento que dê qualidade à equipa" e que possa ajudar o conjunto do Casa Pia "a ficar mais forte".

O defesa esquerdo Derick Poloni também falou em conferência de imprensa, na qual lembrou a "boa equipa" do Portimonense, no regresso após a pausa do Mundial 2022.

"Desfrutámos bem da família e do Natal. Agora, foco total na volta da competição e estamos prontos para ir a Portimão buscar os três pontos", afirmou o lateral brasileiro, de 29 anos, que tem sido habitual suplente de Leonardo Lelo.

No entanto, ressalvou que se tem "sentido bem pessoalmente" e diz-se "pronto para quando o mister achar" que deve jogar e contribuir para o objetivo definido, que é "conseguir a manutenção o mais rápido possível".

O Casa Pia, quinto classificado, com 23 pontos, visita, na quarta-feira, o Portimonense, oitavo, com 19 pontos. O jogo da 14.ª jornada da Liga disputa-se no Portimão Estádio, a partir das 19 horas, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.