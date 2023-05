Filipe Martins: "Toda a gente se excedeu, temos de pedir de desculpa"

Ontem às 23:43 Facebook

O treinador do Casa Pia lamentou a confusão que se instalou no relvado nos minutos finais e após o final do encontro no Dragão.

Filipe Martins comentou a confusão que se instalou no relvado do Estádio do Dragão, depois de o F. C. Porto ter marcado o golo da vitória sobre o Casa Pia (2-1) nos últimos minutos.

"Quando as pessoas estão dentro de um campo de futebol, a nossa tensão é exacerbada, é normal que muitas vezes se cometam excessos. São coisas do futebol e não quero comentar isso, infelizmente, são coisas que acontecem e que vão acontecer mais vezes, mas não vamos dar demasiada relevância a esse episódio", começou por dizer o treinador do Casa Pia.

Sei o que o Sérgio Conceição me disse e isso fica entre mim e ele

"As pessoas no fim reconheceram provavelmente que não estiveram tão bem, o futebol é isto. Tento manter a estabilidade emocional e não consigo falar pelos outros. As emoções estão à flor da pele. Sei o que o Sérgio Conceição me disse e isso fica entre mim e ele. Compreendo as reações do banco deles e do nosso. Não há aqui um culpado, toda a gente se excedeu e temos de pedir desculpas como agentes e exemplos que temos de ser para a sociedade", acrescentou Filipe Martins, antes de deixar elogios às exibição da sua equipa.

"Acho que fomos muito competentes no jogo que fizemos e demos uma amostra de organização e de quem quis vir jogar o jogo pelo jogo, não nos remetendo à defesa. Estou muito orgulhoso do que fizemos hoje aqui e os parabéns aos meus jogadores. Temos de tirar o chapéu a esta equipa e tenho um orgulho enorme em dizer que sou treinador do Casa Pia", salientou.