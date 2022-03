Filipe Martins volta ao trabalho no Casa Pia

JN/Agências Hoje às 10:37 Facebook

O treinador regressou aos treinos do Casa Pia, depois de ter estado afastado mais de um mês devido a complicações de saúde associadas à covid-19, informou o clube da Liga 2.

Em 19 de fevereiro, o clube informou que Filipe Martins estava internado há dois dias e que estava "estável", com fonte do departamento de comunicação a revelar no mesmo dia, após o triunfo sobre o Nacional, que o treinador tinha sido hospitalizado devido a sequelas da covid-19.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o Casa Pia mostra os momentos do regresso do treinador a Pina Manique, onde tinha várias mensagens à sua espera, como "recuperamos juntos" ou "bem-vindo de volta Filipe".

O treinador foi incapaz de esconder a emoção de voltar ao estádio do clube lisboeta e ser recebido por uma salva de palmas de todo o plantel e staff da equipa. "Estou feliz de estar aqui, estou mesmo muito feliz de estar aqui", disse.

Desde que foi internado, Filipe Martins falhou cinco encontros da Liga 2, as vitórias sobre Nacional (1-0), Covilhã (1-0) e Mafra (3-1), a derrota com o Chaves (4-1) e o empate com o Feirense (1-1).

Com 27 jornadas disputadas, o Casa Pia ocupa o segundo lugar, em posição de subida, com 53 pontos, menos um do que o líder da Liga 2, o Rio Ave.