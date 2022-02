Filipe Moreira assume comando do V. Setúbal

Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Experiente treinador, que deixou recentemente o comando do Lourosa, sucede a Pedro Gandaio no cargo.

Fim de linha para Pedro Gandaio no comando técnico do V. Setúbal. A derrota, no Bonfim, diante do Torreense, no passado sábado, originou uma onda de protestos por parte dos adeptos sadinos, que pediram um novo rumo para a equipa.

O jovem treinador, de 33 anos, passa o testemunho a Filipe Moreira, que começou a temporada no Lourosa, da Série A. Com um currículo vasto, o técnico, de 57 anos, assume o V. Setúbal na quarta posição da Série B, a última que dá acesso à fase de subida da Liga 3, o grande objetivo do clube para a primeira metade da temporada.

Com três jornadas por disputar na fase inicial da Série B, Filipe Moreira será o terceiro treinador dos sadinos esta época. Em outubro do ano passado, Pedro Gandaio havia sucedido a António Pereira no cargo, que se demitiu devido a motivos pessoais.