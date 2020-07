Filipe Pedro é novo treinador dos sub-23 do Sporting

JN/Agências Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting contratou o treinador Filipe Pedro para orientar a equipa de futebol sub-23, regressando, assim, ao clube depois de experiências como técnico adjunto e principal no Estoril, Mafra e Casa Pia.

"Agradeço à direção o convite e a aposta que é de grande responsabilidade. Sinto-me feliz por regressar a casa. Formei-me aqui não só como treinador, mas também como homem, durante seis anos, nos quais passei por quase todos os escalões de formação", disse Filipe Pedro aos órgãos de comunicação do Sporting.

O técnico considera que a sua ligação ao clube o irá ajudar nesta fase inicial do trabalho: "Uma vez que conheço os cantos à casa, sinto-me adaptado e quero começar já a trabalhar. Tanto eu como a minha equipa técnica estamos preparados para assumir este projeto e cumprir com as expectativas da direção, que são também as nossas".

A intenção de Filipe Pedro é "formar atletas e prepará-los para entrar nas equipas acima, seja na B ou na principal, e para que possam competir ao mais alto nível", mas ressalva que a equipa de sub-23 irá "querer ganhar, como acontece em todas as competições em que o Sporting entra, e a jogar um futebol positivo".

Filipe Pedro irá contar com vários elementos que trabalham no clube na sua equipa técnica, mas trouxe consigo Tiago Farinha (ex-Santa Iria) e Pedro Guerreiro (ex-Real) como adjuntos.