Filipe Ramos e a derrota com a Alemanha: "Números são exagerados"

Filipe Ramos, selecionador português de sub-17, lamentou a ineficácia lusa no arranque do Europeu da categoria. O técnico luso promete melhorias para o confronto com a Escócia.

"Temos de dar os parabéns à Alemanha, porque foi melhor do que nós. Houve alguns momentos em que estivemos por cima, mas eles mereceram. Os números são exagerados, não conseguimos fazer um golo", disse, nesta quarta-feira, Filipe Ramos, selecionador português de futebol no escalão de sub-17, após a goleada sofrida pelas quinas (0-4), frente à congénere alemã.

"Eles conseguiram fazer o 3-0 e estiveram tranquilos, mas ainda estamos dentro do torneio. Temos mais dois jogos e vamos continuar a dignificar esta camisola. Só conheço um caminho para o sucesso: trabalho", acrescentou Filipe Ramos.

"Fiquei com a sensação que até ao primeiro golo foi equilibrado, mas sofremos o primeiro e depois o segundo, que nos marcou. Na segunda parte, tentámos voltar ao jogo, mas sofremos o 3-0. Alguns momentos foi mais com o coração, mas faz parte do crescimento", disse ainda o técnico português, citado pela agência Lusa.

"Temos de preparar o jogo com a Escócia, que também não está fora. Vai ser mais um jogo difícil e temos de recuperar animicamente para podermos vencer", concluiu.

Portugal foi, esta quarta-feira, goleado pela Alemanha, por 4-0, em jogo da primeira jornada do Grupo C do Europeu de sub-17 de futebol, disputado em Debrecen, na Hungria.

Darvich (32 minutos), Kabar (39) e Ramsak (59 e 90+4) marcaram os golos dos germânicos, que lideram a 'poule' com os mesmos três pontos da França, que venceu a Escócia, por 3-1.

A equipa das 'quinas', seis vezes campeã europeia do escalão (sub-16 até 2001), defronta a Escócia no sábado, antes de fechar a fase de grupos na terça-feira frente à França, atual detentora do troféu.