Filipe Ribeiro é o novo coordenador da formação do F.C. Porto

Filipe Ribeiro, de 47 anos de idade, é o novo coordenador da formação do F. C. Porto. O responsável técnico já integrava a estrutura portista, na qual exercia as funções de subcoordenador dos escalões jovens.

O F.C. Porto oficializou, nesta quinta-feira, a passagem de Filipe Ribeiro à coordenação da formação do emblema portista. Natural da Lixa, o novo responsável teve o percurso como atleta marcado enquanto jogador de futsal federado, ao mesmo tempo que se formava em Desporto e se especializava em futebol, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Nas últimas épocas como atleta, no Paredes, alternou funções, como futsalista e treinador de juniores e de treinador-adjunto da equipa principal de futebol do clube.

Como salienta o F.C. Porto, no site oficial do clube, o novo responsável continuou depois a carreira a Norte, tendo ainda passado por Penafiel, Gil Vicente, Leça e Serzedo - clube em que venceu uma Taça da AF Porto - antes de ingressar no Vitória de Guimarães. Na Cidade Berço, assumiu, numa primeira fase, a função de treinador-adjunto, tendo depois feito a estreia enquanto coordenador da formação, cargo que veio a repetir no Paços de Ferreira. Seguiu-se uma experiência como treinador principal no Jonava, da Lituânia, e uma passagem pelo Merelinense, ambas prévias à chegada ao F.C. Porto em julho de 2019.

Fernando Gomes, diretor da formação do F.C.Porto, deixou "uma palavra de reconhecimento" ao professor António Natal, que vinha exercendo aquele cargo, realçando "tudo o que deu ao clube nos últimos dois anos". O diretor anunciou Filipe Ribeiro como novo responsável e argumentou tratar-se de um elemento "bem conhecido da direção azul e branca", acreditando que o novo coordenador será "uma mais-valia" para os dragões. O dirigente deixou ainda a garantia de que o "foco é e continuará a ser" o mesmo, rematando: "Procurar formar campeões para alimentar a nossa equipa principal e conseguirmos um melhor rendimento desportivo e financeiro para o clube".



Já Filipe Ribeiro mostrou-se ciente dos "desafios permanentes e constantes" que terá pela frente, indo ao encontro das ideias apresentadas por Fernando Gomes: "O desafio maior que temos, e como a história o tem demonstrado, é potencializar os nossos jogadores para que ingressem na equipa principal. Queremos criar um rumo que continue a demonstrar que o F.C. Porto está na vanguarda, como temos visto recentemente".