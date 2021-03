Filipe Rocha do Feirense recebe o Prémio Vítor Oliveira de fevereiro

JN Hoje às 11:14 Facebook

O saudoso mestre Vítor Oliveira dá nome à distinção mensal de melhor treinador dos campeonatos profissionais do futebol português, atribuída pela Liga Portugal. Filipe Rocha, técnico do Feirense, venceu a concorrência em fevereiro.

Filipe Rocha foi distinguido com o Prémio Vítor Oliveira, de treinador do mês da Liga 2 em fevereiro.

Com um total de 34,57 por cento dos votos dos companheiros de profissão, Filipe Rocha deixou Armando Evangelista, do Arouca, na segunda posição, com 22,99%, e Álvaro Pacheco, do Vizela, em terceiro, com 12,35%.

Aos 48 anos, o treinador do Feirense conduziu a equipa fogaceira num mês 100 por cento vitorioso, vencendo os quatro encontros disputados, com um registo de seis golos marcados e apenas um sofrido, colocando o Feirense em zona de subida de divisão.