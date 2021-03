JN Hoje às 11:30 Facebook

Filipe Rocha já não é treinador do Feirense. A SAD fogaceira anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com o técnico para a rescisão do contrato que os ligava. Filó, como era conhecido enquanto jogador, não sai sozinho.

"O CD Feirense - Futebol, SAD deseja as maiores felicidades a Filipe Rocha bem como a todos os elementos da equipa técnica que com ele trabalharam no nosso clube", pode ler-se na nota publicada no site oficial do emblema de Santa Maria da Feira.

Apesar de estar firme na luta pela subida ao principal escalão do futebol português, o Feirense somou apenas um ponto nos últimos quatro jogos e isso terá ditado a saída imediata do técnico.

Esta tarde, caso o Vizela vença o Leixões, no Estádio do Mar, em Matosinhos, o Feirense cairá para o terceiro posto, que já não dá acesso direto à Liga.