Filipe Rocha quer dar continuidade à "caminhada de sucesso"

Em 16 jogos no comando técnico do Feirense, todos na pretérita temporada, Filipe Rocha somou nove triunfos, cinco empates e apenas duas derrotas. Pegou na equipa a meio da tabela da LigaPro e deixou-a no terceiro posto, ficando impedido de cumprir o objetivo de subida ao principal escalão devido à conclusão do campeonato, a 10 jornadas do fim, devido à pandemia da covid-19.

"Queremos continuar essa caminhada de sucesso sabendo que, para o grande objetivo final, é importante entrarmos fortes no campeonato. Estou convencido que estão reunidos todos os ingredientes para corresponder às expectativas de todos", declarou o treinador do Feirense.

Faltam cerca de 10 dias para o arranque da prova e, logo a abrir, a equipa fogaceira recebe o Chaves, num duelo escaldante, entre dois clubes que não competem oficialmente desde o início de março. Por essa altura, o Feirense ia num ciclo de oito vitórias e dois empates. Como será agora?

"Os jogadores têm dado uma excelente resposta. Sinto neles uma enorme vontade de trabalhar, de aprender e de vencer. A desilusão e a revolta da paragem deu lugar a uma enorme preocupação com a situação que todo o mundo vive, mas agora, e sem nunca descurar todos os cuidados que a covid-19 exige, estamos completamente focados na retoma e em fazer uma grande temporada. Tal como os adeptos, os jogadores também têm saudades da adrenalina do jogo e de saborear vitórias", garantiu Filipe Rocha.

A terminar estas primeiras declarações sobre a nova época, como não podia deixar de ser, o treinador deixou uma mensagem a todos os adeptos do Feirense, ciente de que tão cedo não contará com a presença deles nos estádios.

"Contamos com o apoio de todos, sabendo que não se pode ganhar sempre ou jogar bem durante todos os 90 minutos. Acima de tudo, queremos somar muitas vitórias e dar-lhes muitas alegrias e fica a promessa de um compromisso total desta equipa em todos os jogos. Ainda não há certezas sobre a presença de público na bancada, mas queria finalizar com uma mensagem: no estádio ou em casa, que todos fiquem em segurança e de boa saúde e a torcer pelo Feirense".