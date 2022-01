Filipe Soares já viajou para a Grécia

Vitor Jorge Oliveira Hoje às 14:40 Facebook

Filipe Soares vai ser jogador do PAOK. O jovem médio, internacional pelos sub-21 de Portugal, viajou nesta manhã de segunda-feira para a Grécia e na companhia de Diogo Henriques Correia, da Portsbloom Football Manegement, para oficializar a sua ligação ao emblema grego, que tem o português José Noto como diretor-desportivo.

A SAD do Moreirense é detentora da totalidade do passe do médio e, embora sejam desconhecidos os valores envolvidos da transferência, na Grécia dão conta da possibilidade de o negócio ser efetuado por 2.5 milhões de euros, com a possibilidade de o clube vimaranense ficar ainda detentor de uma percentagem numa eventual transferência no futuro.

Recentemente, recorde-se, os cónegos venderam o passe de Abdu Conté aos franceses do Troyes.