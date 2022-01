Moreirense: Filipe Soares muito perto do PAOK

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:09 Facebook

Filipe Soares encontra-se entregue ao departamento médico, mas está em vias de deixar o clube minhoto. O internacional sub-21 é um dos alvos dos gregos do PAOK e as negociações para a contratação do jogador avançaram muito, por isso, o negócio poderá ficar concretizado nos próximos dias.

O jogador tem contrato válido até 2024 e a SAD do Moreirense é detentora da totalidade do passe. Os valores do negócio não são públicos, mas Filipe Soares, de acordo com o site "Transfermarket", tem o passe avaliado em 3,5 milhões de euros.

Invicto no comando técnico do Moreirense, com uma vitória e um empate, Ricardo Sá Pinto fará, esta tarde, diante o Santa Clara, a estreia em casa. E com uma meta bem definida. "É um adversário direto na nossa luta, que queremos vencer. É o meu primeiro jogo em casa, não vejo a hora de começar o jogo para sentir o mesmo apoio que a equipa sentiu em Vizela, que foi extraordinário", lembrou o treinador.