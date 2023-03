Filippo Ganna vence crono do Tirreno-Adriático com João Almeida em sétimo

JN/Agências Hoje às 17:25 Facebook

O ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS) venceu, esta segunda-feira, o contrarrelógio individual de abertura do Tirreno-Adriático, num dia em que o português João Almeida (UAE Emirates) registou o sétimo melhor tempo.

Ganna, campeão do mundo da especialidade em 2020 e 2021, voltou à melhor forma com a primeira vitória em 'cronos' este ano, cumprindo os 11,5 quilómetros, com partida e chegada em Lido di Camaiore, em 12.28 minutos.

Ninguém chegou perto deste 'tempo canhão', conseguido a uma média acima dos 55 quilómetros por hora, com o alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), segundo, a já 28 segundos de diferença, seguido do norte-americano Magnus Sheffield (INEOS), terceiro, a 31.

O recordista da Hora não vencia um contrarrelógio desde o prólogo da Volta à Alemanha, tendo este ano tentado na Volta ao Algarve, depois de um 2022 em que falhou a revalidação do título mundial e não venceu na Volta à França.

Um bom crono fez também João Almeida, com o sétimo melhor tempo e à frente de muitos dos candidatos à geral final, a 41 segundos de Ganna, embora tenha sido apenas o segundo da sua equipa, atrás do norte-americano Brandon McNulty, quinto, a 34.

Em dia de 34.º aniversário, Nelson Oliveira (Movistar) também confirmou os créditos que tem na especialidade e foi 13.º, a 49 segundos, ficando centésimos abaixo do tempo do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), no primeiro dia de regresso à competição, em melhor forma do que o companheiro de equipa belga Wout van Aert, também a arrancar para o primeiro dia na estrada em 2023, mas num dececionante 44.º posto.

Na terça-feira, a segunda de sete etapas liga Camaiore a Follonica, em 210 quilómetros que contam com apenas uma contagem de montanha no percurso.