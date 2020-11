JN Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

"Man in the middle" é o documentário que coloca os árbitros de futebol como protagonistas. Primeiras imagens mostram diálogos durante os jogos, testemunhos e até tem Messi ao barulho.

Chama-se "Man in the middle" e a UEFA espera que seja o documentário que ajude os árbitros de futebol a serem vistos com outros olhos, para melhor.

O filme gira todo em torno dos homens do apito e contém diversos conteúdos, desde jogos e comunicações entre eles, para além de interações entre árbitros, diálogos com os jogadores e testemunhos em primeira mão.

As primeiras imagens disponíveis mostram, por exemplo, como Messi faz o árbitro internacional holandês, Bjorn Kuipers, perder a paciência durante o Barcelona-Liverpool, que os "culés" venceram por 3-0.

"Messi, porquê? Mostra algum respeito, vá lá. Estás sempre a fazer isso. Porque fazes isso? Anda lá", diz-lhe Kuipers.