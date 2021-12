Filme repete-se e covid-19 volta a atacar na Liga

José Pedro Gomes e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Infetados no campeonato aumentam e já há 20 casos conhecidos. Marítimo só tem 15 jogadores disponíveis.

O futebol português também não escapa ao aumento de casos de covid-19 que o país tem registado nas últimas semanas. Depois do surto no Belenenses SAD, no final de novembro, antes do jogo com o Benfica - os "azuis" tiveram 19 infetados com a variante ómicron -, os casos voltam a aumentar no campeonato português e já foram registados, pelo menos, 20 infetados na Liga até ontem ao início da noite.

Os números mais preocupantes são os do Famalicão, que informou, sem revelar nomes, haver nove infeções no plantel, entre jogadores, equipa técnica e staff, estando no grupo, sabe o JN, o treinador Rui Pedro Silva. A seguir surge o Marítimo, que conta com seis jogadores infetados (Stefano Beltrane, Fábio China, Rúben Macedo, Edgar Costa, Diogo Mendes e Pedro Pelágio).