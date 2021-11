Filme sobre pai de Venus e Serena Williams é "surreal e emotivo", dizem as tenistas

JN/Agências Hoje às 11:34, atualizado às 11:37 Facebook

"Para Além do Jogo" estreia nos cinemas a 19 de novembro

O novo filme "King Richard: Para Além do Jogo", em que Will Smith interpreta o pai de Venus e Serena Williams, é "surreal" e "emotivo", disseram as tenistas numa conferência de imprensa de lançamento da longa-metragem.

"Nenhuma palavra descreve isto melhor que surreal", afirmou Serena Williams. "Ver estas atrizes fantásticas e toda a equipa por detrás a contar não só a jornada do nosso pai, mas também a minha e da minha irmã", continuou. "Perguntamos, somos mesmo algo incrível?"

"King Richard", um filme Warner Bros. Pictures realizado por Reinaldo Marcus Green, vai para as salas de cinema a 19 de novembro, e conta como Richard Williams planeou a carreira meteórica das duas filhas no ténis, antes mesmo de elas nascerem.

"Ver o Will [Smith] a interpretar este papel e a forma como ele encarnou o Richard levou o filme para outro nível", considerou Serena Williams. "É muito emotivo, muito bem feito, uma obra brilhante".

Venus Williams, que foi a primeira das duas irmãs a consagrar-se campeã em Wimbledon e em que grande parte da película se foca, disse que ver o filme a deixou de lágrimas nos olhos.

"É super emotivo", descreveu. "Eles realmente compreenderam a nossa família e retrataram-nos de uma forma que foi mesmo fiel, e sinto-me honrada por isso", afirmou. "Estas pessoas trabalharam muito e quiseram mesmo contar uma história que era autêntica, e não apenas um guião".

No filme, que segue a adolescência das duas irmãs em Compton, Venus é interpretada por Saniyya Sidney e Serena por Demi Singleton. Ambas tiveram de aprender a jogar ténis para encarnar as atletas no grande ecrã.

"Foi incrível ver a atmosfera familiar no estúdio, e como a Demi e a Saniyya agiam como a Serena e eu quando as câmaras nem estavam a filmar", disse Venus. "Foi tão doce. Estou muito orgulhosa de tudo o que foi feito. É muito surreal, para ser honesta".

Saniyya Sidney, que também participou na conferência de imprensa, disse que ficou "muito nervosa" quando conheceu Venus Williams pela primeira vez, mas que a atleta a deixou à vontade.

"Tivemos excelentes conversas sobre elas como pessoas", contou Saniyya, que ficou entusiasmada por aprender a jogar ténis. "Pôr-me no lugar da Venus ensinou-me muito", afirmou, dizendo que "era importante que as pessoas soubessem do enorme coração que ela tem".

Para Demi Singleton, que interpretou Serena, foi a primeira experiência numa produção desta magnitude.

"Para que se sentisse que era o mais real possível, fizemos muita pesquisa", disse a jovem atriz. "Era muito importante que tudo o que íamos fazer fosse real, porque esta não era a nossa história. Era a delas".

Nas conversas entre as atrizes e as tenistas, "falaram-nos de tudo menos de ténis", contou. "Falaram das suas vidas, da infância, dos namorados que tiveram. Falámos com elas como pessoas", realçou.

A precisão da dramatização dos factos verídicos em que o filme se baseia é notada no final da película, em que a audiência vê vídeos caseiros e entrevistas filmadas nos anos noventa, quando as tenistas eram adolescentes.

"Fomos inspirados pela busca implacável deste sonho pela família", descreveu o produtor Tim White, que concebeu a ideia de levar a história ao grande ecrã com Trevor White.

"No início pensámos que esta podia ser a melhor história de um treinador de sempre", disse Trevor White. "Com o tempo, percebemos que ia muito além de uma história de treino, era sobre uma família. Foi muito inspirador para nós".

Inspiração é precisamente uma das coisas que Venus e Serena Williams esperam que a audiência leve depois de ver o filme.

"Tudo é possível, acredita sempre em ti", disse Venus. "Duvidar não faz nada por ti. Trabalha"", continuou, frisando que este "é um filme familiar" e que a família "pode levar-te mais alto".

Serena também deixou uma mensagem de incentivo: "Tens de acreditar em ti. Pôr no céu a fasquia dos sonhos não é sonhar demasiado alto", afirmou. "Não tenham medo de estabelecer objetivos ambiciosos".

Produzido pela Westbrook Studios, Star Thrower Entertainment e Keepin' it Reel e distribuído pela Warner Bros. Pictures, "King Richard" conta ainda com Aunjanue Ellis, Jon Bernthal e Tony Goldwyn no elenco.