Fim da carreira obriga jogadores a pensar mais cedo no futuro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Atletas preparam-se cada vez mais e recorrem a empresas especializadas. Muitos começam a fazê-lo logo aos 18 anos.

Falar-se de final de carreira nunca é fácil. Para os jogadores, pela obrigação de se despedirem do que mais gostam de fazer; e para os adeptos, pelo facto de deixarem de ver as estrelas brilharem no relvado. O tema ganha dimensão, tendo em conta a idade já avançada de alguns dos melhores craques dos últimos tempos, como Ronaldo e Messi, por exemplo. E depois de pendurarem as chuteiras? O que fazer? Não faltam casos de jogadores que perderam o rumo e ficaram sem chão quando se reformaram.

No caso do português, que aos 37 anos ainda não pretende terminar a carreira tão cedo, já há um pensamento para a vida pós-relvados - veja-se a ramificação dos negócios em hotéis, clínicas, linhas de roupa e até na compra de uma empresa de aviação. Se antes o final da carreira era um tema pouco aprofundado, agora é algo preparado. Além da pareceria do Sindicato dos Jogadores com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para promover formações a atletas no âmbito da literacia e gestão financeira, há também empresas que acompanham e ajudam os atletas a encontrarem um plano B, como a Sports Embassy.