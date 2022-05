Fim da novela: Mbappé fica no PSG e "contrata" Luís Campos

JN Hoje às 16:51 Facebook

Dúvidas em torno do futuro do craque francês estão desfeitas. Avançado rejeita o Real Madrid, ganha poder em Paris e quer o diretor desportivo português no Parque dos Príncipes.

Depois do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé vai prosseguir a carreira na capital francesa, depois de ter acertado um novo contrato válido por três temporadas com o clube que representa desde 2017.

Este desfecho foi dado como certo e definitivo em praticamente toda a Imprensa internacional ao longo deste sábado, com o "The Guardian" a adiantar que o próprio jogador já telefonou a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para explicar a decisão de ter rejeitado a mudança para o Santiago Bernabéu.

Os pormenores do acordo que convenceu Mbappé a permanecer no PSG ainda não são conhecidos, mas em França diz-se que o internacional francês ganhará poder de decisão no clube, principalmente no que diz respeito à contratação de jogadores, treinadores e dirigentes.

Neste sentido, a "RMC Sport" e a "ESPN" estão a avançar a chegada de Luís Campos ao clube, para substituir Leonardo como diretor desportivo, sendo uma escolha pessoal de Mbappé, com quem mantém uma relação próxima desde que os dois se cruzaram no Mónaco. O dirigente português é visto, aliás, pelo jogador e respetiva família como uma das pessoas mais importantes na carreira de Mbappé.

A continuidade de Mbappé no PSG foi confirmada, mais tarde, pelo próprio clube.