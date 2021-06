Fim de ciclo para o professor Jesualdo no Boavista

Vasco Samouco Ontem às 22:53 Facebook

Apesar de estarem ligados por mais um ano de contrato, o Boavista e Jesualdo Ferreira acordaram seguir caminhos diferentes.

A um dia do reunir e do início da nova época, eis o primeiro revés de 2021/22 para os axadrezados. Apesar de ter mais um ano de contrato, Jesualdo Ferreira está de saída do comando técnico da equipa, faltando apenas o acordo entre as duas partes para o divórcio ser oficializado, conseguiu apurar o JN. As dúvidas em torno da continuidade do treinador, de 75 anos, pairavam já desde o final da temporada passada, acentuaram-se durante o defeso e chegam agora ao desfecho que ganhou força nos últimos dias. O mais certo é o professor já nem se apresentar ao trabalho amanhã.