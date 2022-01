Fim de semana em grande para os portugueses lá fora

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:30 Facebook

Os portugueses Sérgio Oliveira, Danilo, Rúben Neves e João Moutinho estiveram em destaque, este fim de semana, ao marcarem pelos seus clubes. Já Gonçalo Guedes, no Valência, também teve um papel importante com uma assistência para golo.

Tem sido mais que normal: portugueses espalhados por diversos campeonatos de todo o mundo a fazerem maravilhas. E o fim de semana que passou não se revelou exceção.

O brilharete começou por Terras de Sua Majestade. Por lá, a mais que bem conhecida armada lusa do Wolverhampton voltou a dar frutos. Desta vez, com colaboração integral por parte de dois médios bem conhecidos do nosso país. Primeiro foi João Moutinho, aos 48 minutos, a colocar os "wolves" em vantagem frente ao Brentford. Depois, e quando o jogo já estava empatado (1-1), foi Rúben Neves, de fora da área e como ele bem sabe, a rematar, aos 78 minutos, para o triunfo. Dois golos fundamentais para alimentar a boa campanha da equipa orientada pelo também português Bruno Lage, que ocupa o oitavo lugar da Premier League e somou o terceiro triunfo consecutivo.