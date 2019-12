Fim do sonho para Luís Castro: Shakhtar cai para a Liga Europa

Ontem às 20:55 Facebook

O Shakhtar Donetsk de Luís Castro falhou, esta quarta-feira, a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, ao ser surpreendido em casa pela estreante Atalanta, em Karkiv.

No jogo de 'tudo ou nada' do grupo C - O Manchester já tinha assegurada a outra vaga e venceu em Zagreb, como se esperava -, os ucranianos foram menos eficazes do que costumam ser e perderam por 3-0, deixando assim escapar um apuramento em que eram favoritos.

Derrotados em Bergamo por 2-1, os jogadores da Atalanta aproveitaram bem os deslizes do adversário para chegar a um resultado confortável, que iguala o registo conseguido pelo Manchester City na Ucrânia.

Mais eficiente fora do que em casa, o Shakhtar fica em terceiro no grupo, com seis pontos, menos um do que a Atalanta e oito do que o Manchester City, que hoje goleou em Zagreb por 4-1.

Depois dos três anos muito bem sucedidos de Paulo Fonseca, Luís Castro não se sai tão bem, apesar de não ter decididamente um balanço negativo na época, já que a nível interno é líder muito destacado.

Castagne, aos 66 minutos, Pasalic, aos 80, e Gosens, aos 90+4, fizeram os golos da Atalanta, com muitas culpas para a defesa anfitriã.

O golpe decisivo nas aspirações do campeão ucraniano, a quem o empate bastava, aconteceu aos 77 minutos, ainda com 0-1 no marcador, com a expulsão do brasileiro Dodô.

Em Zagreb, o City entrou já seguro do primeiro lugar e sem forçar a nota foi construindo a goleada, em que se destaca o 'hat-trick' de Gabriel de Jesus (34, 50 e 54).

O Dinamo de Zagreb, que ainda acreditou no apuramento, esteve em vantagem desde o minuto 10 (golo de Del Olmo), mas claudicou por completo na segunda parte, com o campeão inglês a fechar a vantagem com o golo de Foden, a passe de Bernardo Silva.

Além de Bernardo Silva, outro português esteve em campo pelo City - João Cancelo.

Com o desfecho do grupo C, já é certo que os oitavos de final da Liga dos Campeões só terá equipas dos 'cinco grandes' campeonatos, ou seja, Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.