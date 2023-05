Finais de ligas decididas no último sprint

Se em Portugal o líder só mudou uma vez na derradeira jornada, não faltam relatos de suspense, na reta da meta. E lá fora também já houve campeões à beira do fim.

A decisão do título agendada para o final da tarde deste sábado, na última jornada, devolve à memória outros casos do género, de ligas resolvidas nos últimos 90 minutos.

Se o Benfica, que lidera isolado desde a quarta ronda, sagrar-se campeão, será apenas mais um vencedor conhecido na derradeira ronda. Mas, se o F.C. Porto, que a oito jogos do fim tinha 10 pontos de atraso, acabar na frente, repetirá o feito inédito que há 78 anos pertence aos encarnados: em 1954/55, o Benfica ultrapassou o Belenenses, mesmo na reta da meta. Lá fora não faltam exemplos de campeões inesperados. Um aconteceu com Sérgio Conceição, enquanto jogador da Lazio, em 1999/2000, aliás como o técnico do F.C. Porto recordou há poucos dias.