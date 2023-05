Finais feminina e masculina da Taça de Portugal comemoram 10 de junho

JN/Agências Hoje às 18:41 Facebook

As finais da Taça de Portugal feminina e masculina vão estar incluídas nas comemorações do dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"As Comemorações Oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorrerão este ano na África do Sul e em Peso da Régua, vão ter presença na final feminina da Taça de Portugal, já no próximo sábado, 27 de maio, no Estádio Nacional", refere a FPF.

As comemorações então previstas para os minutos que antecedem o início da final da Taça de Portugal feminina, entre o Famalicão e o Sporting de Braga, e vão estender-se à final da Taça de Portugal masculina, agendada para 04 de junho, entre o F. C. Porto e o Sporting de Braga, antes de chegarem ao Peso da Régua.

"Presididas por Sua Excelência o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, as atividades comemorativas do 10 de junho reúnem os três ramos das Forças Armadas e revestem-se de um simbolismo grande para todas as portuguesas e portugueses, por evocarem a identidade e a história lusas, e afirmarem o amor a Portugal", concluiu o documento.