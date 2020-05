Final da Champions deste ano poderá realizar-se em Lisboa

JN Hoje às 10:13 Facebook

A final da Liga dos Campeões da época 2019/2020, que se realizaria no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, poderá mudar-se para Lisboa, porque terá de ser jogada à porta fechada e isso não permite aos turcos recuperar o investimento necessário.

A hipótese foi avançada pela rádio espanhola "Cadena COPE", na noite de quinta-feira, dizendo saber que o estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, designado para receber a final da atual edição da Liga dos Campeões, poderá ser substituído.

O motivo estará relacionado com o facto de o jogo ser realizado sem plateia, sendo que os turcos terão comunicado à UEFA que, dessa forma, não conseguirão recuperar o investimento significativo necessário para adaptar o estádio e outras despesas adicionais.

Então, adianta aquela rádio, a UEFA está a preparar-se para encontrar um novo local para a realizaçáo da final e, entre as opções consideradas, "Lisboa parece estar a ganhar terreno", embora tenha havido ofetas de outros clubes europeis, "inluindo um espanhol".

Se acontecer, será a terceira final da Liga dos Campeões realizada em Portugal e, concretamente, em Lisboa. Em 1967, os escoceses do Celtic venceram o Inter de Milão no Jamor e, em 2014, o Real Madrid levou a melhor na final espanhola com o Atlético de Madrid, no Estádio da Luz.