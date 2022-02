Final da Champions mantém-se para já em São Petersburgo

Rui Almeida Santos Hoje às 11:36 Facebook

UEFA garante que, para já, não existem planos para mudar o palco do jogo, mas está a acompanhar a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia com atenção.

A UEFA estará a pensar em alternativas para a final da Liga dos Campeões, marcada o dia 28 de maio na cidade russa de São Petersburgo, devido à escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia.

A possibilidade é avançada pela imprensa britânica, com o Daily Star a apontar o Estádio do Wembley, em Londres, como uma possibilidade para receber o jogo que irá decidir o vencedor da Champions, caso a UEFA decida mudar o local onde ser realizará a partida.

Confrontado com essa hipótese, o organismo que tutela o futebol europeu reagiu com prudência, garantindo que, "de momento, não existem planos para alterar o local" da final da Liga dos Campeões. Ainda assim, citado pelo Daily Mail, admite estar "a acompanhar a situação" geopolítica no leste europeu com atenção.

Caso decida alterar o local do jogo, pela segunda edição consecutiva a final da liga milionária muda de palco a meio da competição. Na época passada, devido à pandemia de covid-19, o Estádio do Dragão, no Porto, recebeu o encontro que estava, inicialmente, apontado para o Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.