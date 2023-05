Final da Liga 3 joga-se no dia 20 no Estádio Nacional

Rui Almeida Santos Hoje às 09:43 Facebook

União de Leiria e Belenenses discutem o título da Liga 3 no dia 20 de maio, no Estádio Nacional. Quanto à eliminatória de acesso ao play-off de promoção, entre Sporting de Braga B e Lank Vilaverdense, jogar-se-á nos dias 14 e 21 deste mês.

Tal como aconteceu no ano passado, a final da Liga 3 vai disputar-se no Estádio Nacional, em Oeiras. União de Leiria e Belenenses, vencedores das duas séries da fase de promoção, discutem o título no dia 20 de maio, a partir das 16.15 horas.

De recordar que, na temporada transata, o Torreense derrotou a Oliveirense na final e sagrou-se o primeiro campeão da história da Liga 3.

No que toca à eliminatória de acesso ao play-off de subida à Liga 2, que junta os segundos classificados das séries da fase de promoção, Sporting de Braga B e Lank Vilaverdense, foi agendada para os dias 14 e 21 de maio.

A primeira mão terá lugar no Complexo Desportivo de Fão, casa dos bracarenses, e a segunda no Campo da Cruz do Reguengo, em Vila Verde.

O vencedor da eliminatória defrontará o antepenúltimo classificado da Liga 2 no derradeiro play-off de acesso ao segundo escalão do futebol português.