Final da Taça da Liga é o programa mais visto de 2023

O Sporting-F. C. Porto teve uma média de 1,9 milhões de espectadores, para gáudio do presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença: "É um sucesso tremendo".

A final da Taça da Liga, na qual o F. C. Porto derrotou o Sporting (2-0), transmitida em simultâneo pela SportTV e pela SIC, é o programa mais visto da televisão em 2023.

De acordo com um comunicado da Liga de Clubes, o jogo foi "seguido por uma média de 1 milhão e 900 mil espectadores, com um pico de 2 milhões e 100 mil espectadores, o que significa uma audiência média de 20,1% e um share de 38,4%"

"É a prova do crescimento da Taça da Liga e do cada vez maior sucesso deste modelo de final-four. Os números de assistência, tanto os que se referem aos que assistiram aos jogos no Estádio Municipal de Leiria - Dr. Magalhães Pessoa como aos que o fizeram pela televisão, refletem o cada vez maior interesse dos adeptos na Allianz CUP, que é hoje, sem dúvida, um tremendo sucesso", destacou Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes.