Final da Taça da Liga: o cliente habitual vai tentar impedir o fim da malapata

Leões e dragões jogam final da Taça da Liga e repetem a decisão de 2019. Portistas nunca ganharam. Ruben Amorim tenta tetra.

Com maior ou menor dificuldade, os favoritos cumpriram a obrigação nas meias-finais e a decisão de sábado será mesmo entre Sporting e F. C. Porto, em Leiria. A final de depois de amanhã colocará frente a frente duas equipas com historial bem diferente na Taça da Liga: os leões já a ganharam por quatro vezes, duas das quais nas últimas épocas; os dragões ainda estão a seco na competição e vão tentar acabar com a malapata.

Num duelo que é uma reedição do que decidiu o troféu em 2019 (vitória do Sporting no desempate por grandes penalidades), Ruben Amorim vai tentar conquistar a taça pelo quarto ano seguido (venceu em 2020 quando estava ao leme do Braga e nos dois últimos anos já no banco do Sporting), ao passo que Sérgio Conceição, na terceira final a que chega, procurará quebrar o jejum. Em caso de triunfo, o técnico dos leões levantará esta taça pela 10.ª vez, já que, para além das que conquistou como treinador, tem seis no palmarés enquanto jogador, cinco pelo Benfica e uma pelo Braga.