A Sport TV, detentora dos direitos da Taça da Liga, e a RTP chegaram a acordo esta sexta-feira. Ao contrário das meias-finais, o derradeiro encontro entre o S. C. Braga e o F. C. Porto será transmitido também no canal público.

Ao contrário das meias-finais entre os minhotos e o Sporting, e o F. C. Porto e o Vitória de Guimarães, a grande final deste sábado entre os guerreiros e os azuis e brancos será transmitida em canal aberto.

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas.