Final da Taça de Portugal a 1 de agosto já tem local e hora

A final da Taça de Portugal, marcada para 1 de agosto, terá como palco o Estádio Cidade de Coimbra e o pontapé de saída marcado para as 20.45 horas, soube esta quarta-feira o Jornal de Notícias.

A data do encontro que determinará o novo detentor do troféu da prova rainha do futebol português, entre F. C. Porto e Benfica, já estava definida há alguns dias - sábado, dia 1 de agosto -, mas faltava ainda a Federação Portuguesa de Futebol anunciar o local e a hora, agora conhecidos.

O estádio Cidade Coimbra será o sexto a receber uma final em 80 edições. As sete primeiras edições, de 1939 a 1945, realizaram-se nos campos das Salésias (5) e do Lumiar (2). O estádio das Antas recebeu quatro finais, e o de Alvalade uma. As restantes 67 edições tiveram o jogo decisivo no Estádio Nacional, em Oeiras.