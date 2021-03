Final da Taça de Portugal vai ser em Coimbra

JN Hoje às 16:31 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta sexta-feira, que a final da Taça de Portugal, que vai colocar frente a frente S. C. Braga e Benfica, será em Coimbra.

A decisão do troféu da 81.ª edição está marcada para o dia 23 de maio, no Estádio Cidade de Coimbra, pela segunda vez seguida palco da final da prova rainha, uma vez que acolheu já em 2019/20 a partida entre o F. C. Porto e as águias, que terminou com o triunfo azul e branco, por 2-1.

A final da Taça de Portugal feminina terá lugar no mesmo local, a 12 de junho, bem como o último e decisivo jogo do Campeonato de Portugal, a 6 de junho.

Em declarações ao site oficial da FPF, Manuel Machado, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, regozijou-se pela cidade dos estudantes receber estas provas.

"O evento é bem-vindo a Coimbra! É mais um estímulo para não desistirmos e continuarmos a acreditar em melhores dias. Acolher um jogo tão marcante como a final da Taça de Portugal, tal como aconteceu em agosto passado, enche-nos de responsabilidade e satisfação, especialmente nesta fase em que devemos recriar esperança e evidenciar às pessoas que continua a haver energia para promover acontecimentos mesmo nestes tempos difíceis que vivemos", afirmou o autarca.

Manuel Machado acrescentou ainda que "gostaria que o espetáculo fosse aberto o público". "Gostaria de ver um estádio cheio de público, de energia e de alegria. Mas não temos poderes para determinar isso, sendo preponderantes as recomendações da Direção Geral da Saúde que devemos sempre respeitar".

Pedro Roxo, presidente da Académica, também se mostrou "honrado" pelo estádio voltar a receber a final. "Sentimo-nos honrados de ter novamente a final da Taça de Portugal no nosso estádio. A opção por Coimbra demonstra a nossa capacidade de nos associarmos aos grandes eventos e a excelência das nossas instalações. É um orgulho receber a prova rainha no nosso estádio e estou certo que toda a cidade se unirá em torno desta organização", finalizou.