Final da Taça será disputada no Estádio das Laranjeiras, em Paredes

Já há dia e campo marcado para a final da Taça A. F. Porto, entre Vila Caiz e Foz. O jogo de todas as decisões será no dia 7 de maio, no Estádio das Laranjeiras, em Paredes.

Além de valer um título, a vitória na final da Taça A. F. Porto garante uma vaga na edição 2023/24 da Taça de Portugal. De um lado, os amarantinos que são os atuais detentores do troféu, contra os portuenses, que chegam a esta fase da competição pela primeira vez na história.

José Manuel Neves, Presidente da A. F. Porto, espera um dia de festa num estádio "novo, mas que herdou mística" e que tem todas as condições para receber um dos jogos mais esperados do ano: "No ano passado tivemos uma experiência fantástica com a final-four da Taça de Futsal e estamos a trabalhar para repetir o êxito, desta vez no futebol", disse o dirigente.

No caminho até à final, o Vila Caiz eliminou o Marechal Gomes da Costa (5-0), o Várzea do Douro (3-1), o Aliados de Lordelo (2-2, 3-1 nos penáltis), o Inter Milheirós (9-0) e o Oliveira do Douro (2-0 e 2-1).

Já o Foz deixou pelo caminho o Marco 09 (2-2, 5-4 nos penáltis), o Aliança de Gandra (2-1), o Sousense (2-2, 4-2 nos penáltis), o S. Lourenço do Douro (2-0) e o Pedrouços (2-1 e 3-0).

Ambas são equipas da Divisão de Elite, sendo que o emblema de Amarante é quarto classificado da Série 2, enquanto os portuenses figuram na nona posição da Série 1.