Final da Taça Hugo dos Santos vai ter dérbi lisboeta

Sporting vence F. C. Porto em duelo com emoção até ao último cesto. Benfica mais forte frente à Oliveirense.

Talvez pelo caráter eliminatório. Ou, simplesmente, pelo facto de ser uma prova mais curta, os jogos da Taça costumam ser sempre especiais e, este sábado, as meias-finais da Taça Hugo dos Santos comprovaram isso mesmo, com Sporting e Benfica a garantirem lugar no momento de todas as decisões.

Quase um mês depois de se terem defrontado para o campeonato, dragões e leões voltaram a medir forças, só que desta vez, a história foi outra. Embalado pela mão quente de Micah Downs (melhor marcador do embate com 19 pontos), o emblema de Alvalade aproveitou o regresso do intervalo (3.º período) para se distanciar dos azuis e, no derradeiro período, apenas teve de gerir aquela que viria a revelar-se uma vantagem muito preciosa.