Final de basquetebol empatada com brilho leonino

Jogo dois do playoff do título sorriu ao Sporting (93-87), que apagou a Luz com um terceiro período arrasador.

Depois de ter perdido o primeiro jogo da final, no domingo passado, por uma unha negra, o Sporting voltou ao pavilhão da Luz para ganhar a segunda partida, por 93-87, o que lhe permitiu igualar a eliminatória e levá-la para Alvalade sabendo que se sagrará campeão nacional, com vitórias nos próximos dois jogos em casa.

O Benfica entrou mais forte e, na primeira parte, parecia a caminho de conseguir novo triunfo que lhe daria uma vantagem confortável na série, mas um magnífico terceiro período dos leões virou o jogo do avesso. Mais forte na luta das tabelas, com destaque para os 15 ressaltos ofensivos ganhos, a equipa de Pedro conseguiu um parcial de 27-12 no terceiro quarto e passou a liderar o marcador, abrindo caminho a um final de jogo arrastado pelos lances livres, em que nem o apoio do público valeu ao Benfica para a recuperação.

Sob a batuta do base Marcus Lovett (21 pontos e cinco assistências) e com o extremo Travante Williams também em excelente plano (21 pontos, incluindo quatro triplos em nove tentativas), o Sporting segurou uma vitória preciosa.