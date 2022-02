Final de futsal: números e curiosidades de um dia que pode dar feito inédito

JN Hoje às 10:00 Facebook

Portugal defronta, este domingo, a Rússia na final do Europeu de futsal e pode atingir um feito inédito. É a primeira vez que ambas as equipas se encontram numa final.

Depois do Europeu e do Mundial, a final de uma das mais importantes provas do futsal pode voltar a ter festa portuguesa. Em Amesterdão, alma não tem faltado à equipa de Jorge Braz, que volta a garantir uma presença na final de um Europeu depois de vencer a Sérvia (2-4), os Países Baixos (4-1) e Ucrânia (1-0) - isto na fase de grupos - e Finlândia (3-2), nos quartos de final, antes de conseguir uma reviravolta épica, nas meias-finais contra a Espanha (3-2).

Portugal está a um passo da nova coroa mas, para isso, terá de vencer a Rússia na final, agendada para as 16.30 horas, o jogo "mais difícil que a seleção vai ter", tal como vincou o treinador. Mas, sabe quando é que, por exemplo, Portugal perdeu pela última vez? Ou quantos jogos oficiais já disputou? O percurso da equipa das quinas é digna de registo que, ainda antes do apito inicial para a final, vale a pena ser recordado.

Portugal não perde desde o Mundial 2016

Na sexta-feira, a equipa das quinas encontrou a Espanha peça 33.ª vez e alcançou a terceira vitória consecutiva diante da "La Roja" em jogos a contar (venceu a final do Euro2018, a partida dos quartos de final do Mundial2021 e a meia-final do Euro2022). Foi apenas o quarto triunfo luso em duelos ibéricos.

Diante dos espanhóis, a equipa das quinas chegou ao 150.º jogo oficial e não perde desde o encontro das meias-finais do Mundial de 2016 diante da Argentina. Em 150 encontros oficiai, a seleção nacional soma 99 vitórias, 20 empates e 30 derrotas, num total de 566 golos marcados e 304 golos sofridos.

Zicky deixou marca

Ainda na reviravolta épica diante da Espanha, Zicky não só foi fundamental no triunfo - fez o empate depois de Portugal ter estado a perder por 2-0 e marcou o golo da vitória da equipa das quinas - como ainda marcou o golo 1500 da equipa lusa, quando fez o 2-2. No total, Portugal disputou 363 partidas: soma 239 vitórias; 48 empates; 78 derrotas, 1501 golos marcados e 685 sofridos.

João Matos recordista

O capitão da Equipa das Quinas passou a ser o jogador português com mais partidas em fases finais de campeonatos da Europa (25), superando Gonçalo Alves.

Final inédita

Portugal e Rússia venceram todos os jogos neste Europeu e vão pela primeira vez disputar uma final. Os russos têm mesmo o melhor ataque da prova (com 22 golos, os mesmos que a Espanha) e também a melhor defesa (quatro golos sofridos). O último encontro entre as duas seleções registou-se a 8 de fevereiro de 2018, nas meias-finais do Europeu que decorreu na Eslovénia. Portugal venceu, por 3-2.

A equipa das quinas chega à final de um Europeu pela terceira vez (2010, 2018 e 2022), enquanto os russos disputam a final da prova pela sétima vez (1996, 1999, 2005, 2012, 2014, 2016 e 2022). Ambas as equipas venceram a prova apenas uma vez. No que a Mundiais diz respeito, a Rússia esteve uma vez numa final. Foi em 2016 e perdeu para a Argentina. Portugal venceu o Mundial na única vez que chegou ao jogo decisivo, em 2021, também diante da Seleção das Pampas e que marcou a despedida de Ricardinho.

Próximo de um feito inédito

Se Portugal vencer diante da Rússia, vencerá dois Europeus consecutivos, com um Campeonato do Mundo pelo meio. A Espanha sagrou-se campeã mundial em 2004 e depois venceu os Europeus de 2005 e 2007, mas nunca na sequência Europeu-Mundial-Europeu, de forma consecutiva.