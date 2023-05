Final do Benfica-Braga marcado por confusão entre os bancos. Veja o momento

Os minutos finais do jogo entre o Benfica e o Braga, no Estádio da Luz, ficaram marcados por uma confusão entre os bancos das duas equipas, que resultou em várias expulsões.

Tudo começou quando um elemento das águias escondeu a bola de Bruma que, em resposta, chutou outra bola na direção do banco dos encarnados, instalando a confusão no relvado e obrigado à intervenção dos "stewards".

Veja o momento:

O Benfica venceu (1-0), este sábado, no Estádio da Luz, o Braga em jogo da 31.ª jornada da Liga. Rafa marcou o único golo do encontro. Com este triunfo, o clube da Luz lidera o campeonato com 80 pontos, mais sete do que o F. C. Porto, que defronta o Arouca na segunda-feira. Já o Braga é terceiro classificado, com 71, a dois dos azuis e brancos, e com mais sete do que o Sporting, que no domingo mede forças com o Paços de Ferreira.