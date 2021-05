Final do campeonato nacional de hóquei pode ficar definida na quarta-feira

JN Hoje às 21:49 Facebook

Caso Benfica e Sporting vençam o F. C. Porto e o Óquei de Barcelos, respetivamente, avançam para a final, mas Gonçalo Alves e Reinaldo Ventura prometem luta até fim.

A final do campeonato nacional de hóquei em patins pode ficar definida já esta quarta-feira. Para que tal aconteça, Sporting e Benfica têm de derrotar o Óquei de Barcelos e o F. C. Porto, respetivamente, no terceiro jogo das meias-finais.

Pelos dragões, Gonçalo Alves salienta que a equipa "acredita que é possível" dar a volta à eliminatória com os encarnados, que venceram os dois jogos no Dragão Arena. "Só temos de dar tudo até ao final. Queremos vencer para estarmos no quarto jogo", acrescentou o avançado. Pelas águias, Gonçalo Pinto acredita que o segredo está em repetir a receita dos dois primeiros jogos da semifinal. "É continuar com a mesma intensidade, a mesma união e o mesmo espírito para chegarmos ao nosso objetivo", referiu.

Na restante meia-final, o Sporting, recentemente consagrado campeão europeu, procura fechar a eliminatória com o Óquei de Barcelos, derrotado nos dois jogos disputados no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. No entanto, do outro lado estará uma equipa "que já provou que pode discutir o encontro", salienta Reinaldo Ventura, para quem "cada jogo é uma decisão".

A terceira partida de ambas as eliminatórias disputa-se na quarta-feira, a partir das 20 horas, no Pavilhão da Luz e no Municipal de Barcelos.