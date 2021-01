Final do Lourosa - S. João de Ver marcado por confusão

JN Hoje às 17:01 Facebook

Após o encontro entre o Lourosa e o S. João de Ver, do Campeonato de Portugal, os ânimos exaltaram-se.

No exterior do estádio do Lourosa, numa altura em que os jogadores sanjoaninos se deslocavam para o autocarro, alguns adeptos lusitanistas acercaram-se dessa zona e, após uma alegada provocação de um atleta, procuraram tirar satisfações.

Geraram-se momentos de alguma tensão, com empurrões e insultos, mas a situação acabou por ficar sanada com a atuação de elementos da empresa responsável pela segurança do encontro e, entre outros, do presidente lusitanista, Hugo Mendes, que procurou acalmar os ânimos.

Ao que o JN apurou, um grupo de adeptos do Lourosa ainda se deslocou até ao estádio do S. João de Ver, não se registando, no entanto, qualquer distúrbio.

O encontro terminou com a vitória do S. João de Ver, por 2-1, naquela que foi a primeira derrota do Lourosa com o técnico Henrique Nunes no comando da equipa.