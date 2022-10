Final do Torneiro de Futebol de Rua junta 300 participantes de 23 equipas

Entre sexta-feira e domingo Beja recebe a Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua 2022 no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições de Beja, e é promovido pela Associação CAIS, em parceria com a Câmara Municipal de Beja.

Trata-se de uma competição entre 23 equipas, em representação de vários distritos e regiões autónomas de Portugal e ainda uma representação do México, com cerca de 300 participantes. No evento participam equipas masculinas, femininas e mistas, de diferentes escalões etários, sendo que cada equipa é composta por 8 jogadores, 4 suplentes e os jogos têm a duração de 14 minutos.

A competição teve início na tarde desta sexta-feira com a realização de um desfile de todas as comitivas participantes, seguida de uma sessão de boas vindas em que a vereadora da Câmara Municipal de Beja destacou a importância do evento "que a cidade já recebeu em 2012 e 2016 e que se reveste de uma mais-valia para a hotelaria e restauração locais", lembrando que o futebol de rua "permite que os jovens tenham contacto com uma realidade diferente e com o brilho nos olhos encarem o futuro com mais alegria", concluiu.

PUB

Gonçalo Santos, Coordenador Nacional do Futebol de Rua da Cais, começou por recordar que Beja já foi Campeão Nacional em 2014 e 2015 (masculinos) e 2021 (femininos), lembrando que este torneio "é o culminar de um trabalho importante das instituições e dos jovens envolvidos", lembrando que o mesmo é a sua disputa em Beja se reveste de "um reconhecimento da entrega de um bejense (Francisco Seita) à modalidade", sendo que o antigo selecionador Distrital e Nacional foi homenageado pela organização.

Treinador da equipa de Aveiro e selecionador nacional, Bruno Seco, revelou que "vão ser observados os jogadores, 6 rapazes e 2 raparigas, que vão integrar a seleção nacional que vai disputar o Mundialito que se realiza em Madrid, de 10 a 14 de novembro", justificando que o futebol de rua permite "mudar mentalidades e transmitir a autoconfiança aos jovens participantes. Se trabalharem podem tornar realidade os seus sonhos", rematou.

Daniel Copto, responsável da comitiva do México justificou que "a excelente relação com a Associação Cais já nos permitiu vir a Portugal três vezes. Não falando a mesma língua é importante fazer novos amigos", sustentou.

Os participantes e restante staff organizativo ficam alojados nas três unidades hoteleiras de Beja, numa competição que está orçada em cerca de 50 mil euros, saídos de fundos nacionais e internacionais e de parceiros privados.

Comitivas Distritais: Açores (masculino), Aveiro (masculino), Beja (masculino/feminino), Braga (masculino), Castelo Branco (misto), Coimbra (masculino/ feminino), Évora (masculino/feminino), Faro (masculino), Guarda (masculino/feminino), Leiria (misto), Lisboa (masculino/ feminino), Madeira (mista), Setúbal (masculino), Viana do Castelo (masculino) e Viseu (masculino/feminino).

Comitivas Convidadas: Projeto SHAVE E8G (misto) e México (masculino).