Final entre Inglaterra e Alemanha regista recorde absoluto de espectadores em Europeus

A final do Europeu feminino deste domingo, entre a Inglaterra e a Alemanha, ficou para a história. Em Wembley, estiveram 87.192 pessoas nas bancadas, um novo recorde.

A tarde deste domingo foi histórica não apenas para a Inglaterra, que se sagrou campeã europeia pela primeira vez depois de vencer (2-1) a Alemanha no prolongamento. Nas bancadas, estiveram 87.192 espectadores, um recorde em jogos de um Campeonato da Europa, seja feminino ou masculino. Até aqui, o máximo de adeptos tinha sido 79.115 pessoas, em 1964, na final entre Espanha e União Soviética (2-1).

Depois do apito final, os milhares de adeptos fizeram a festa com as jogadoras, cantando e festejando em uníssono o título europeu.

Na "catedral" de Wembley, Ella Toone inaugurou o marcador para as inglesas, aos 62 minutos, com Lina Magull a empatar ao minuto 79, forçando o prolongamento, no qual Chloe Kelly, aos 110, marcou o golo que valeu o título à seleção da casa.

A Inglaterra, duas vezes finalista vencida, tornou-se assim a quinta seleção a vencer o Europeu feminino, contrariando o favoritismo de Alemanha, vencedora por oito vezes da competição e até hoje invencível nas finais que disputou.