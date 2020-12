JN Hoje às 20:03 Facebook

Os jogos da Final Four da Taça da Liga, que se realizam de 19 a 23 de janeiro, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, vão realizar-se todos às 19.45 horas.

As meias-finais começam na terça-feira, dia 19 de janeiro, com o Sporting-F. C. Porto (19.45 horas), estando para dia 20, quarta-feira, marcado o S. C. Braga-Benfica (19.45 horas).

A final disputa-se sábado, dia 23, também às 19.45 horas. Todos os encontros terão transmissão na SportTV.